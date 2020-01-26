В Україні розпочалися протипожежні перевірки в установах із масовим скупченням людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Рятувальники перевіряють стан установ із масовим перебуванням людей, в тому числі: садочки, навчальні заклади, гуртожитки, залізничні вокзали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"В Україні тривають позапланові перевірки установ організацій із масовим перебуванням людей, спрямовані на те, щоб виключити можливість виникнення пожежі на таких об’єктах, а в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечити захист та рятування громадян від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горіння", - сказано у повідомленні.
Так, основна увага в ході перевірок приділяється стану шляхів евакуації з приміщень, систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Також перевіряється наявність та належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектація пожежних щитів протипожежним інвентарем, стан утримання електрогосподарства, забезпеченість об’єкта протипожежним водопостачанням та інше.
Окрім цього, зазначається, що під час перевірок на Луганщині, станом на 24 січня, фахівці ДСНС перевірили 259 об’єктів, на яких виявили 5067 порушень, за що до адміністративної відповідальності притягнуто 248 посадових осіб, подано до адміністративного суду 45 позовів та підготовлено до подання 71 позовна заява.
Нагадаємо, Кабінет міністрів направив додатково 6 млн грн на протипожежну безпеку в дитячому центрі "Молода гвардія".