В Украине началась вакцинация от COVID-19 людей старше 65 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет УНН.
Детали
“Приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек”, — указано в сообщении ведомства.
Дополнение
По состоянию на утро 27 апреля в Украине зафиксировано уже 2,038 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 апреля, — почти 8 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 432. В то же время выздоровевших за сутки более чем в два раза больше, чем заболевших.
При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.
В общем 539 126 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 26 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.