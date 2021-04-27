В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 людей старше 65 років

Деталі

“Пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок”, — вказано у повідомленні відомства.

Доповнення

Станом на ранок 27 квітня в Україні зафіксовано вже 2,038 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 квітня, — майже 8 тисяч, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 432. Водночас одужалих за добу у понад два рази більше, ніж захворілих.

При цьому за минулу добу 11 100 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

Загалом 539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.