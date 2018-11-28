В Украине развернут дополнительные госпитали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Главное военно-медицинское управление Министерства обороны получило задание по развертыванию дополнительных госпиталей в связи с введением военного положения. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня Главное военно-медицинское управление получило задание на развертывание дополнительных госпиталей, в том числе, где может быть угроза. То есть, мы будем проводить мероприятия в вопросе медицинского обеспечения", - сказал он.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.