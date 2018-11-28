В Украине развернут дополнительные госпитали

"Сегодня Главное военно-медицинское управление получило задание на развертывание дополнительных госпиталей, в том числе, где может быть угроза. То есть, мы будем проводить мероприятия в вопросе медицинского обеспечения", - сказал он.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.