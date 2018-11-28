В Україні розгорнуть додаткові госпіталі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Головне військово-медичне управління Міністерства оборони отримало завдання з розгортання додаткових госпіталів у зв’язку з запровадженням воєнного стану. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник начальника Генштабу ЗСУ Радіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні Головне військово-медичне управління отримало завдання на розгортання додаткових госпіталів, в тому числі, де може бути загроза. Тобто, ми будемо проводити заходи в питанні медичного забезпечення”, — сказав він.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.