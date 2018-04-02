В Украине рекордно упали объемы производства легальной водки

Сокращение на 54% касается производства водки с содержанием спирта менее 45,4% (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и зоны проведения АТО).

Также сообщается, что за два месяца этого года в Украине было произведено 1 млн 689 тыс. дал водки, что на 52,6% меньше, чем в январе-феврале 2017 года.

Между тем, в Украине растут объемы продаж нелегального алкоголя. Только в столице за год объемы производства "левой" водочной продукции выросли в 2 раза.

Такая тенденция является следствием непродуманной налоговой политики государства в отношении производителей алкогольной продукции, отмечают эксперты и участники рынка.

Добавим, что повышение акцизов на спиртное уже 6 лет не дает положительного фискального эффекта.