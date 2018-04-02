В Україні рекордно впали обсяги виробництва легальної горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У лютому цього року в Україні обсяги виробництва легальної горілки скоротилися на 54% - до 933 тисяч дал. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
Скорочення на 54% стосується виробництва горілки із вмістом спирту менше 45,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та зони проведення АТО).
Також повідомляється, що за два місяці цього року в Україні було вироблено 1 млн 689 тис. дал горілки, що на 52,6% менше, ніж у січні-лютому 2017 року.
Тим часом, в Україні зростають обсяги продажів нелегального алкоголю. Лише у столиці за рік обсяги виробництва "лівої" горілчаної продукції зросли у 2 рази.
Така тенденція є наслідком непродуманої податкової політики держави щодо виробників алкогольної продукції, наголошують експерти і учасники ринку.
Додамо, що підвищення акцизів на спиртне вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту.