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В Украине рекордное падение производства сладостей - ассоциация

В Украине рекордное падение производства сладостей - ассоциация

Киев  •  УНН

 • 41687 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине зафиксировано рекордное падение производства кондитерки. Такое заявление сделал президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк, которое обнародовали в ассоциации, пишет УНН.

Детали

Он сообщил, что с июля 2021 года началось падение производства кондитерской продукции. В частности, производство карамельной и шоколадной групп кондитерки сократилось в июле 2021 года на рекордных 25,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в августе падение продолжилось - по сравнению с августом 2020 года падение составило 12,5%.

"Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны", - отметил президент ассоциации.

Он также отметил, что "кроме рекордного падения объемов производства мы имеем другое печальное для Украины "достижение" - рекордный рост импорта сладостей на 28,8%" за первое полугодие.

По словам Балдынюка, главной причиной резкого уменьшения объемов производства сладостей является тот факт, что украинский сахар уже год является самым дорогим в мире, а импорт сахара из-за рубежа заблокирован сверхвысокой пошлиной.

Руководитель "Укркондитера" прогнозирует дальнейший рост цен на кондитерскую продукцию на 5-7%, при том, что рост цен на кондитерские изделия с начала года уже составляет 25-30%.

Дополнение

По данным Госстата, в августе сахар подорожал на 91,2% по сравнению с августом 2020 года.

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