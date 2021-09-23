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В Україні рекордне падіння виробництва солодощів - асоціація

В Україні рекордне падіння виробництва солодощів - асоціація

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Україні зафіксоване рекордне падіння виробництва кондитерки. Таку заяву зробив президент асоціації “Укркондпром” Олександр Балдинюк, яку оприлюднили в асоціації, пише УНН.

Деталі

Він повідомив, що з липня 2021 року почалось падіння виробництва кондитерської продукції. Зокрема, виробництво карамельної та шоколадної груп кондитерки скоротилось у липні 2021 року на рекордні 25,9% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і в серпні падіння продовжилось — у порівнянні до серпня 2020 року падіння становило 12,5%.

“Схожі темпи падіння виробництва спостерігалися хіба що в 2014 році, але тоді це пояснювалося закриттям російського ринку і початком війни”, — вказав президент асоціації.

Він також зазначив, що “крім рекордного падіння обсягів виробництва ми маємо інше сумне для України "досягнення“ — рекордне зростання імпорту солодощів на 28,8%” за перше півріччя.

За словами Балдинюка, головною причиною різкого зменшення обсягів виробництва солодощів є той факт, що український цукор вже рік є найдорожчим у світі, а імпорт цукру з-за кордону заблокований надвисоким митом.

Керівник “Укркондитера” прогнозує подальше зростання цін на кондитерську продукцію на 5-7%, при тому, що зростання цін на кондитерські вироби з початку року вже становить 25-30%.

Доповнення

За даними Держстату, у серпні цукор здорожчав на 91,2% у порівнянні з серпнем 2020 року.

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