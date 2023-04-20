В Украине предлагают ввести в школах 12-летнюю систему образования с 2024 года

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«Можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь. Но у нас есть реформа НУШ, и мы задекларировали в законодательстве, что мы перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Поэтому лично я убежден, что у нас есть уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году. И это решит все наши вопросы», – сказал Гурак.

Он отметил, что таким образом можно будет сбалансировать образовательную программу таким образом, чтобы учитывать все пропущенные знания, учитывать переходный период на каждом уровне и сможем подготовиться к 2027 году – к полноценному внедрению профильной старшей школы.

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Напомним

В 2019 году в то время министр образования и науки Анна Новосад заявила УНН, что МОН рассматривает возможность запуска двенадцатилетней школы уже с 2024 года, ускорив реформу на три года.