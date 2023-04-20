В Україні пропонують запровадити в школах 12-річну систему освіти з 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак вважає, що запровадження 12-річної системи освіти вже з 2024 року, може стати найоптимальнішим варіантом вирішення проблем освітніх втрат через коронавірус та повномасштабну війну. Про це він сказав під час презентації результатів дослідження «Освіта під час війни», передає кореспондент УНН.
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«Можна розглядати безліч методів й методик компенсації освітніх втрат. Але ми маємо реформу НУШ, й ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році. І це вирішить усі наші питання», - сказав Гурак.
Він зазначив, що таким чином буде можливо збалансувати освітню програму таким чином, щоб враховувати усі пропущенні знання, враховувати перехідний період на кожному рівні й зможемо підготуватися до 2027 року – до повноцінного запровадження профільної старшої школи.
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Нагадаємо
У 2019 році на той час міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила УНН, що МОН розглядає можливість запуску дванадцятирічної школи вже з 2024 року, пришвидшивши реформу на три роки.