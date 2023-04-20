В Україні пропонують запровадити в школах 12-річну систему освіти з 2024 року

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«Можна розглядати безліч методів й методик компенсації освітніх втрат. Але ми маємо реформу НУШ, й ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році. І це вирішить усі наші питання», - сказав Гурак.

Він зазначив, що таким чином буде можливо збалансувати освітню програму таким чином, щоб враховувати усі пропущенні знання, враховувати перехідний період на кожному рівні й зможемо підготуватися до 2027 року – до повноцінного запровадження профільної старшої школи.

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Нагадаємо

У 2019 році на той час міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила УНН, що МОН розглядає можливість запуску дванадцятирічної школи вже з 2024 року, пришвидшивши реформу на три роки.