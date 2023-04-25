В Украине продлили карантин из-за COVID-19 до 30 июня

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“Полномасштабная война отвлекла наше внимание от пандемии, в то же время COVID-19 никуда не исчез. Люди продолжают болеть, а некоторые – умирать. Из-за коронавируса мы еженедельно теряем около ста человек. И хотя в целом в мире есть общая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, однако в Европейском регионе наблюдается рост этого показателя. Ожидать увеличения количества новых случаев COVID-19 на территории Украины можно будет этой весной. Однако динамика роста заболеваемости будет зависеть от варианта SARS-CoV-2, который будет циркулировать, и уровня охвата вакцинацией населения”, – отметил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Детали

Отмечается, что уровень вакцинации в Украине остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

По состоянию на 16 апреля с начала прививочной кампании проведено более 35,3 млн прививок. Одну дозу прививки получили 16 327 904 человека, две дозы – 15 477 258, получили первую бустерную дозу – 3 171 471 человек, вторую бустерную дозу – 296 892 человека.

Дополнение

В Украине за неделю с 14 по 20 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 34,6%, против показателя неделей ранее - до 10,8 тысячи. Продолжают снижаться показатели как госпитализаций, так и летальных случаев.