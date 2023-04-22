Нових випадків COVID за тиждень в Україні різко поменшало
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні за тиждень з 14 по 20 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 34,6%, проти показника тижнем раніше - до 10,8 тисячі. Продовжують знижуватися показники як госпіталізацій, так і летальних випадків. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
Деталі
За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 529 459 випадків COVID. З них за звітний тиждень було зафіксовано 10 845 випадків.
При цьому за звітний тиждень в Україні на COVID захворіли 2952 вакцинованих осіб, що на 30,9% менше, ніж тижнем раніше.
Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській (1854), Полтавській (1046), Черкаській (669), Хмельницькій (627) областях та місті Київ (614).
Госпіталізацій через COVID за тиждень по Україні стало менше на 14,5% - усього їх було 2995.
Одужалих від COVID-19 за тиждень - 15 417, що на 16,3% менше, ніж тижнем раніше. Загалом одужало 5 386 127 осіб.
Кількість летальних випадків за тиждень знизилася на 5,4% - померли 105 осіб. Загалом від COVID, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 112 125 людей.
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