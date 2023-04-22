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Количество новых случаев COVID за неделю в Украине резко уменьшилось

Количество новых случаев COVID за неделю в Украине резко уменьшилось

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине за неделю с 14 по 20 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 34,6%, против показателя неделей ранее - до 10,8 тысячи. Продолжают снижаться показатели как госпитализаций, так и летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 529 459 случаев COVID. Из них за отчетную неделю было зафиксировано 10 845 случаев.

При этом за отчетную неделю в Украине COVID заболели 2952 вакцинированных лиц, что на 30,9% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Днепропетровской (1854), Полтавской (1046), Черкасской (669), Хмельницкой (627) областях и городе Киев (614).

Госпитализаций из-за COVID за неделю по Украине стало меньше на 14,5% - всего их было 2995.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю - 15 417, что на 16,3% меньше, чем неделей ранее. Всего выздоровело 5 386 127 человек.

Количество летальных случаев за неделю снизилось на 5,4% - умерли 105 человек. Всего от COVID, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 112 125 человек.

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