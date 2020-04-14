В Украине продали активов обанкротившихся банков на более чем 61 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение прошлой недели в Украине продали активы обанкротившихся банков на 61,23 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"В течение прошлой недели (6 апреля - 10 апреля 2020 года) состоялась продажа активов 7 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 61,23 млрд грн. Из них на сумму 57,33 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 2,67 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,02 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 1,21 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками", - говорится в сообщении.
Указано, что больше всего средств получили от продажи активов ПАО "КБ "Надра" - 49,13 млн грн, АО "Дельта Банк" - 7,79 млн грн и ПАО "ЭНЕРГОБАНК" - 2,08 млн грн.
"В течение текущей недели (13 апреля - 17 апреля 2020 года) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 328,60 млн грн. Из них на сумму 694,77 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 123,99 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 509,84 млн грн", - сообщили в пресс-службе.
В частности отмечается, что на этой неделе на продажу выставили активы АО "Имэксбанк" на 509,84 млн грн, АО "Дельта Банк" - 258,85 млн грн, АО "ВТБ Банк" - 150,28 млн грн, а также других банков.
Напомним, вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц выросли на 1,6%.