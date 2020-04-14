В Україні продали активів збанкрутілих банків на понад 61 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом минулого тижня в Україні продали активи збанкрутілих банків на 61,23 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
“Протягом минулого тижня (6 квітня — 10 квітня 2020) відбувся продаж активів 7 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 61,23 млн грн. Із них на суму 57,33 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 2,67 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,02 млн грн — від реалізації активів групи „цінні папери/корпоративні права“, 1,21 млн грн — від продажу дебіторської заборгованості перед банками”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що найбільше коштів отримали від продажу активів ПАТ “КБ “Надра” — 49,13 млн грн, АТ “Дельта Банк” — 7,79 млн грн та ПАТ “ЕнергоБанк” — 2,08 млн грн.
“Протягом поточного тижня (13 квітня — 17 квітня 2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 1 328,60 млн грн. Із них на суму 694,77 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 123,99 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 509,84 млн грн”, — повідомили у пресслужбі.
Зокрема зазначається, що на цьому тижні на продаж виставили активи АТ “ІмексБанк” на 509,84 млн грн, АТ “Дельта Банк” — 258,85 млн грн, АТ “ВТБ Банк” — 150,28 млн грн, а також інших банків.
Нагадаємо, вклади українців у банках ФГВФО за місяць зросли на 1,6%.