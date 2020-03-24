Вклади українців у банках ФГВФО за місяць зросли на 1,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Загальна сума вкладів фізосіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зросла за лютий на 7,9 млрд грн, або 1,6% - до 495,2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
"Протягом лютого 2020 року зберіглася тенденція зростання суми вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду. Станом на 1 березня 2020 року фізособи (у т.ч. фізичні особи-підприємці) тримали в банках 495,2 млрд грн, що на 7,9 млрд грн більше, ніж на початок лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня 2020 року:
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- вклади у національній валюті – 290,2 млрд грн (+9,4 млрд грн за місяць);
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- вклади в іноземній валюті – 205,0 млрд грн (-1,5 млрд грн за місяць).
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Також вказано, що станом на 1 березня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банки. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на початок березня 2020 року, становила 11,3 млрд грн.
Нагадаємо, вклади українців у банках ФГВФО за 2019 рік зросли на 8%.