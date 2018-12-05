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В Украине заставят работать злостных алиментщиков

Киев • УНН

 • 11903 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Государственная служба занятости планирует трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов. Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook, передает УНН.

В Украине заставят работать злостных алиментщиков

"Состоялась встреча заместителя министра юстиции Светланы Глущенко с заместителем председателя Государственной службы занятости Романом Криганом по налаживанию тесного сотрудничества в сфере трудоустройства лиц-должников по выплате алиментов", - отмечается в сообщении.

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Государственной исполнительной службой открыты более 100 000 исполнительных производств по алиментам, выплата которых не осуществляется из-за отсутствия у должника постоянной работы или имущества.

Для решения проблемы Министерство юстиции Украины и Государственная служба занятости подпишут Меморандум о сотрудничестве с целью трудоустройства лиц, имеющих долги по выплате алиментов.

Отметим, что с сентября в Украине действует усиленное наказание за уклонение от уплаты алиментов. А с 1 декабря максимальный размер пособия детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, вырос до 813 гривен (на 33 гривен).

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Кроме того, Понд 120 тыс. Недобросовестных родителей запретили выезд за границу . Также 2558 должникам суды назначили наказание в виде общественно полезных работ .

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