В Україні примусять працювати злісних неплатників аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Державна служба зайнятості планує працевлаштовувати боржників по аліментах для стягнення боргів. Про це відомство повідомило на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Відбулася зустріч заступника міністра юстиції Світлани Глущенко із заступником голови Державної служби зайнятості Романом Кріганом по налагодженню тісної співпраці в сфері працевлаштування осіб-боржників з виплати аліментів”, — зазначається у повідомленні.
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Державною виконавчою службою відкриті понад 100 тисяч виконавчих проваджень по аліментах, виплата яких не здійснюється через відсутність у боржника постійної роботи або майна.
Для вирішення проблеми Міністерство юстиції України та Державна служба зайнятості підпишуть Меморандум про співпрацю з метою працевлаштування осіб, які мають борги із виплати аліментів.
Зазначимо, що з вересня в Україні діє посилене покарання за ухилення від сплати аліментів. А з 1 грудня максимальний розмір допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, виріс до 813 гривень (на 33 гривні).
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Крім того, понд 120 тис. недобросовісних батьків заборонили виїзд за кордон. Також 2 558 боржникам суди призначили покарання у вигляді суспільно корисних робіт.