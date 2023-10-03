В Украине посеяли почти 3 млн га озимых
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине посеяно почти 3 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.
Детали
Аграрии всех областей Украины проводят сев озимых культур: по состоянию на начало октября засеяно уже 2 992 тыс. га. Рапсом — 1 087 тыс. га, зерновыми — 1 906 тыс. га (пшеницы — 1743 тыс. га, ячменя — 109 тыс. га, ржи — 53,6 тыс. га), сообщили в министерстве.
За предыдущую неделю, как указано, посеяно 764,7 тыс. га озимых зерновых и 49 тыс. га озимого рапса. Больше всего озимых зерновых посеяли аграрии Сумской области — 87% к прогнозу.
Во всех регионах завершается сев озимого рапса, отметили в Минагрополитики.
Напомним
Минагрополитики прогнозирует урожай этого года на уровне более 79 млн тонн. Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Уже намолочено на сегодня почти 42 млн тонн зерновых и масличных культур. Для внутренних потребностей нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать, отметил Премьер Денис Шмыгаль.