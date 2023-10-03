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В Україні посіяли майже 3 млн га озимих

В Україні посіяли майже 3 млн га озимих

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні посіяно майже 3 млн га озимих культур, повідомили в Мінагрополітики у вівторок, пише УНН.

Деталі

Аграрії всіх областей України проводять сівбу озимих культур: станом на початок жовтня засіяно вже 2 992 тис. га. Ріпаком — 1087 тис. га, зерновими — 1 906 тис. га (пшениці — 1743 тис. га, ячменю — 109 тис. га, жита — 53,6 тис. га), повідомили в міністерстві.

За попередній тиждень, як вказано, посіяно 764,7 тис. га озимих зернових та 49 тис. га озимого ріпаку. Найбільше озимих зернових посіяли аграрії Сумщини — 87% до прогнозу.

У всіх регіонах завершується сівба озимого ріпаку, зазначили у Мінагрополітики.

Нагадаємо

Мінагрополітики прогнозує цьогорічний урожай на рівні понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж було минулого року. Уже намолочено станом на сьогодні майже 42 млн тонн зернових та олійних культур. Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати, зазначив Прем'єр Денис Шмигаль.

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