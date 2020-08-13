В Украине предупредили банкротство госпредприятия в сфере животноводства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Одно из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов пытались довести до фиктивного банкротства, чтобы завладеть 14 имущественными комплексами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
“В течение 2018-2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов о предоставлении хозяйственных услуг и закупке сельхозпродукции по завышенным ценам. Таким образом перед коммерческой структурой был искусственно сформирован долг на более 60 млн грн. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице.
“Изъята бухгалтерская документация, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности”, — сообщили в СБУ.
Как сообщал УНН, в Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий.