В Украине предупредили банкротство госпредприятия в сфере животноводства

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88899 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102974 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128389 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108243 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128474 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101472 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102249 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104085 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Украине предупредили банкротство госпредприятия в сфере животноводства

В Украине предупредили банкротство госпредприятия в сфере животноводства

Киев  •  УНН

 • 20369 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Одно из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов пытались довести до фиктивного банкротства, чтобы завладеть 14 имущественными комплексами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

“В течение 2018-2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов о предоставлении хозяйственных услуг и закупке сельхозпродукции по завышенным ценам. Таким образом перед коммерческой структурой был искусственно сформирован долг на более 60 млн грн. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице.

“Изъята бухгалтерская документация, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности”, — сообщили в СБУ.

Как сообщал УНН, в Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий.

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