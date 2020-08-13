В Україні попередили банкрутство держпідприємства у сфері тваринництва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Одне з найбільших державних підприємств у сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій намагалися довести до фіктивного банкрутства, щоб заволодіти 14 майновими комплексами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
“Протягом 2018-2019 років керівництво держпідприємства підписало кілька десятків завідомо збиткових договорів із підконтрольною їм агрофірмою. Посадовці сприяли укладанню контрактів про надання господарських послуг та закупівлю сільгосппродукції за завищеним цінами. Таким чином перед комерційною структурою було штучно сформовано борг у понад 60 млн грн. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася домогтися за рахунок майна держпідприємства”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у межах кримінального провадження, розпочатого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ правоохоронці провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях та у столиці.
“Вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності”, — повідомили в СБУ.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств.