В Украине более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями

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"Более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями. Больше половины - это Киев и Киевская область. И это только в течение 6 дней регистрации. Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки вроде "я зарегистрировался, когда уже вызовут работать?" подтверждают вашу решимость помочь людям", - говорится в сообщении.

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Вместе с этим, как отметили в ГСЧС, следует учитывать, что органы местной власти и самоуправления не в состоянии привлечь всех одновременно.

Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками Российской Федерации, а также наличия многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов. Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для вашей работы, отметили спасатели.

"Благодарим Вас за желание помочь! Слава Украине!" - резюмировали в ГСЧС.