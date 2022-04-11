В Україні понад 8 тисяч громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками

Цитата

"Понад 8 тисяч громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками. Більше половини – це Київ і Київська область. І це тільки впродовж 6 днів реєстрації. Така небайдужість вражає і надихає! Численні звернення і дзвінки на кшталт "я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?" підтверджують вашу рішучість допомогти людям", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Разом з цим, як відзначили у ДСНС, слід враховувати, що органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх одночасно.

Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами російської федерації, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів. Україна, на відміну від країни-агресора, цінує життя кожного громадянина. Наші сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для вашої роботи, наголосили рятувальники.

"Дякуємо вам за бажання допомогти! Слава Україні!" - резюмували у ДСНС.