В Украине более 295 тыс. человек наказали за вождение без ремня безопасности и мотошлема
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. С января по ноябрь 2019 года полицейские привлекли к ответственности за нарушение правил пользования ремнем безопасности и мотошлем более 295 тыс. человек. Об этом УНН сообщили в департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответ на запрос.
Так, с 1 января по 30 ноября 2019 года полицейскими было привлечено к ответственности 295 789 человек за нарушение статьи 121 КУоАП о нарушении водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами.
Добавим, нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан и не предусматривает отдельного наказания за повторное привлечение за указанное правонарушение.
Как сообщал УНН ранее, в Киевской области вынесли 24494 административные постановления в отношении водителей, которые превысили скорость на 20 и выше километров в час.