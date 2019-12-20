В Украине более 295 тыс. человек наказали за вождение без ремня безопасности и мотошлема

Так, с 1 января по 30 ноября 2019 года полицейскими было привлечено к ответственности 295 789 человек за нарушение статьи 121 КУоАП о нарушении водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами.

Добавим, нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан и не предусматривает отдельного наказания за повторное привлечение за указанное правонарушение.

Как сообщал УНН ранее, в Киевской области вынесли 24494 административные постановления в отношении водителей, которые превысили скорость на 20 и выше километров в час.