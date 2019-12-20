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В Украине более 295 тыс. человек наказали за вождение без ремня безопасности и мотошлема

В Украине более 295 тыс. человек наказали за вождение без ремня безопасности и мотошлема

Киев  •  УНН

 • 20609 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. С января по ноябрь 2019 года полицейские привлекли к ответственности за нарушение правил пользования ремнем безопасности и мотошлем более 295 тыс. человек. Об этом УНН сообщили в департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответ на запрос.

Так, с 1 января по 30 ноября 2019 года полицейскими было привлечено к ответственности 295 789 человек за нарушение статьи 121 КУоАП о нарушении водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами.

Добавим, нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан и не предусматривает отдельного наказания за повторное привлечение за указанное правонарушение.

Как сообщал УНН ранее, в Киевской области вынесли 24494 административные постановления в отношении водителей, которые превысили скорость на 20 и выше километров в час.

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