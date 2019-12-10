На Київщині майже 25 тисяч водіїв порушили ПДР через перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Київській області винесли 24 494 адміністративні постанови відносно водіїв, які перевищили швидкість на 20 і вище кілометрів за годину. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Київської області у Facebook.
"З початку року працівники патрульної поліції столичної області винесли 24 494 адміністративні постанови відносно водіїв за порушення швидкості руху", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 21 114 постанови винесені за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину) КУпАП та 3 380 за ч. 3 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину) КУпАП.
Також, повідомляється, що патрульні Київщини фіксують швидкість руху автотранспорту за допомогою лазерного приладу TruCAM на автомобільних дорогах державного значення:
-М-03 "Київ-Харків-Довжанський";
-М-05 "Київ-Одеса";
-М-06 "Київ-Чоп" ;
-М-07 "Київ-Ковель".
Нагадаємо, водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM на українських дорогах.