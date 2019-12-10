В Киевской области почти 25 тысяч водителей нарушили ПДД из-за превышения скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киевской области вынесли 24 494 административных постановления относительно водителей, которые превысили скорость на 20 и выше километров в час. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook.
"С начала года сотрудники патрульной полиции столичной области вынесли 24 494 административных постановления в отношении водителей за нарушение скорости движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 114 постановления вынесены по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час) КоАП и 3380 по ч. 3 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час) КоАП.
Также сообщается, что патрульные Киевской области фиксируют скорость движения автотранспорта с помощью лазерного прибора TruCAM на автомобильных дорогах государственного значения:
М-03 "Киев-Харьков-Довжанский";
М-05 "Киев-Одесса"
М-06 "Киев-Чоп";
М-07 "Киев-Ковель".
Напомним, водителей предупредили о увеличении количества радаров TruCAM на украинских дорогах.