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В Україні понад 295 тисяч осіб покарали за водіння без ременя безпеки і мотошолома

В Україні понад 295 тисяч осіб покарали за водіння без ременя безпеки і мотошолома

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. З січня по листопад 2019 року поліцейські притягнули до відповідальності за порушення правил користування ременем безпеки та мотошолом понад 295 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у департаменті патрульної поліції Національній поліції України у відповідь на запит.

Так, з 1 січня по 30 листопада 2019 року поліцейськими було притягнуто до відповідальності 295 789 осіб за порушення статті 121 КУпАП щодо порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Додамо, за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не передбачає окремого покарання за повторне притягнення за вказане правопорушення.

Як повідомляв УНН раніше, у Київській області винесли 24 494 адміністративні постанови відносно водіїв, які перевищили швидкість на 20 і вище кілометрів за годину.

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