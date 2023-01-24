В Украине похолодание: местами до 10° мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня по Украине осадков не ожидается, температура воздуха снизится - ночью местами до 10 градусов мороза, днем - до 9 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 24 января без осадков. В Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в северо-восточных и восточных областях местами 7-10° мороза, на крайнем западе страны 0-2° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и в Крыму 5-9° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.