В Україні похолодання: місцями до 10° морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні по Україні опадів не очікується, температура повітря знизиться - уночі місцями до 10 градусів морозу, удень - до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 24 січня без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.