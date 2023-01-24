В Україні похолодання: місцями до 10° морозу

Деталі

За прогнозом синоптиків, 24 січня без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.