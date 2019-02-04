В Украине подорожает гречка - эксперт

"Гречка будет скорее всего дорожать, поскольку цена ее все же маленькая и это будет влиять на то, что ее меньше будут сеять и кроме того инфляция. Мы будем видеть, что гречка, которая дешевела весь 2018 год, в 2019 будет добавлять в цене. Также подорожают и более дешевые крупы: кукурузная, ячневая, манка. Поскольку спрос на них есть большой - цены могут вырасти до 15%", - отметил Дорошенко.

Несмотря на это цена на пшено будет уменьшатся, но после собрания нового урожая, с августа. По словам эксперта сейчас на эту крупу есть большой спрос и цена в декабре 2018 года была даже выше цены на рис, хотя и с небольшой разницей - 20-30 копеек. На это повлиял малый урожай в 2018 году, он был на 37% меньше чем в 2017 году.

Дорошенко заверил, рост цен на продукты в этом году все же будет меньше, нежели в 2018 году. К слову в предыдущем году цены на хлеба выросли на 22%, а овощи - от 33% до 300%.



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