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В Україні подорожчає гречка - експерт

В Україні подорожчає гречка - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Ціни на крупи піднімуться, зокрема зросте вартість гречки, манки, кукурудзяної та ячної круп – до 15 %. Таку думку висловив директор української Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі журналісту УНН.

“Гречка буде скоріш за все дорожчати, оскільки ціна її все ж таки маленька і це буде впливати на те, що її менше будуть сіяти і крім того інфляція. Ми будемо бачити, що гречка, яка дешевшала увесь 2018 рік, у 2019 буде додавати в цін. Також здорожчають і більш дешеві крупи: кукурудзяна, ячна, манка. Оскільки попит на них є великий - ціни можуть зрости до 15 %”, - зазначив Дорошенко.

Попри це ціна на пшоно буде зменшуватись, але після зібрання нового врожаю, зі серпня. За словами експерта зараз на цю крупу є великий попит і ціна у грудні 2018 року була навіть вищою за ціну на рис, хоча і з невеликою різницею - 20-30 копійок. На це вплинув малий врожай у 2018 році, він був на 37% меншим ніж у 2017 році.

Дорошенко запевнив, зростання цін на продукти в цьому році все ж буде менше, а ніж у 2018. До слова у попередньому році ціни на хліби зросли на 22%, а овочі – від 33% до 300%.

Раніше УНН повідомляв, що експерт розповів, як змінилися ціни на українське сало.

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