В Украине подорожали все виды мяса, кроме курятины

Отмечается, что курятина подешевела на 0,5% - до 91,2 грн за килограмм. В то же время свинина прибавила в цене 7,8% и стоит теперь в среднем 107,4 грн. Достаточно ощутимо выросли цены на говядину - на 14,5% до 134,3 грн за килограмм продукта.

С начала года выросли также цены на овощи: свекла прибавила в цене 53,6% до 11,7 грн за кг, картофель - 43% до 8,8 грн за кг, лук - 20,4% до 6,5 грн за кг.

В то же время произошло незначительное удешевление стоимости сахара - на 1% до 16 грн за кг, сало подешевело на 3% до 109,2 грн за кг, макароны - на 3,4% до 41,9 грн за кг, купи гречневые - на 8,2% до 22,4 грн за кг.