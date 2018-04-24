В Україні подорожчали усі види м'яса, окрім курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З початку року в Україні подорожчали усі види м'яса, окрім курятини. Про це повідомляє інфляційний барометр, передає УНН.
Відзначається, що курятина подешевшала на 0,5% - до 91,2 грн за кілограм. У той же час свинина додала в ціні 7,8% і коштує тепер в середньому 107,4 грн. Досить відчутно зросли ціни на яловичину - на 14,5% до 134,3 грн за кілограм продукту.
З початку року зросли також ціни на овочі: буряк додав в ціні 53,6% до 11,7 грн за кг, картопля - на 43% до 8,8 грн за кг, цибуля - на 20,4% до 6,5 грн за кг.
Водночас відбулося незначне здешевлення вартості цукру - на 1% до 16 грн за кг, сало подешевшало на 3% до 109,2 грн за кг, макарони - на 3,4% до 41,9 грн за кг, купи гречані - на 8,2% до 22,4 грн за кг.