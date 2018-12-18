В Украине подорожали масло, макароны и хлеб

Так, в ноябре, по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, более всего подорожал хлеб - на 21,8%. Также, выросли цены на макаронные изделия - на 14,2%, на рыбу и продукты из рыбы - на 10,3%, молоко - на 10%, сыр - на 10,1%.

Незначительно, но прибавили в цене масло подсолнечное и безалкогольные напитки - на 3% и 5,4% соответственно.

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При этом некоторые социальные продукты питания подешевели. К примеру - фрукты и яйца - на 14,8% и 2,3% соответственно. Также, упали цены на сахар - на 11,8%.

Потребительская инфляция в Украине за год достигла показателя в 10%.

Как писал УНН, в Украине ощутимо подорожали социальные продукты питания. В целях экономии, украинцы даже начали потреблять больше черного хлеба.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, это связано, в том числе, с решением КМУ об отмене государственного регулирования цен.

По его убеждению отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно было только при условии социального благополучия в стране.

"У нас же его нет ... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - заявил политик.

Добавим, что согласно данным Госстата, 14 млн украинцев проживают за чертой бедности. На продукты же наши соотечественники тратят около половины своих доходов.