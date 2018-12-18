В Україні подорожчали масло, макарони та хліб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За рік в Україні зросла вартість низки соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у листопаді, в порівнянні із аналогічним місяцем 2017 року, найбільше подорожчав хліб - на 21,8%. Також, зросли ціни на макаронні вироби - на 14,2%, на рибу та продукти з риби - на 10,3%, молоко - на 10%, сир - на 10,1%.
Незначно, але додали в ціні олія соняшникова та безалкогольні напої - на 3% та 5,4% відповідно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати розповіли, що думають про “талони на продукти” для українців
При цьому, деякі соціальні продукти харчування подешевшали. До прикладу - фрукти та яйця - на 14,8% та 2,3% відповідно. Також, впали ціни на цукор - на 11,8%.
Споживча інфляція в Україні за рік сягнула показника у 10%.
Як писав УНН, в Україні відчутно здорожчали соціальні продукти харчування. З метою економії, українці, навіть, почали споживати більше чорного хліба.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, це пов'язано, в тому числі, з рішенням КМУ про скасування державного регулювання цін.
На його переконання відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна було лише за умови соціального благополуччя в країні.
"У нас же його немає ... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не мало права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - заявив політик.
Додамо, що згідно з даними Держстату, 14 млн українців проживають за межею бідності. На продукти ж наші співвітчизники витрачають близько половини від своїх доходів.