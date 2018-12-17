Депутати розповіли, що думають про “талони на продукти” для українців

Так, за словами депутата, члена аграрного комітету ВР, Петра Юрчишина, українці сьогодні отримують субсидії, а грошей ще й на пільгові талони харчування — в українському бюджеті немає.

“Сьогодні українці отримують субсидії. Я думаю, що у 2019 будуть їх й надалі отримувати у грошовій формі. І тоді вже нехай самі визначаються, куди ці гроші витрачати.

Литва — більш заможна, аніж Україна. Вони собі можуть сьогодні дозволити таку форму підтримки своїх жителів. Рік-два, і Україна дожене, а то й пережене Литву. Тоді зможемо повернутися до питання введення талонів. Поки що ми фінансово не готові до цього”, — сказав політик.

Аналогічної думки дотримуються й колега Юрчишина — Андрій Антонищак (представник податкового комітету ВР — ред.).

На його думку, розмову про “талони” треба відкласти на кращі часи.

“Аби впроваджувати такі ініціативи — треба мати на це гроші. Сьогодні грошей на це немає. Коли будуть кошти — будемо думати й ділити їх. Зараз їх немає, давайте відкладемо цю розмову”, — сказав нардеп у коментарі УНН.

Депутат Сергій Тригубенко, у свою чергу, назвав ініціативу Литви “у перспективі ефективною” і підкреслив її не лише соціальне спрямування, але й мету — допомогти бізнесу.

“В нас є субсидії та різного роду соціальні допомоги. Проте, по-перше, мізерний розмір, а по-друге, нецільове використання (мова, власне, про забезпечення продуктами харчування малозабезпечених громадян) не дають на разі ніякого покращення якості життя українців.

...субсидування — у підсумку значно збільшує навантаження на бюджет країни без жодного закладеного компенсаторного механізму. Тоді як у згаданій ініціативі литовців — закладена підтримка фермерства та малого підприємництва”, — зауважив Тригубенко.

В цілому, на переконання політика, до досвіду Литви із запровадження талонів треба придивитися більш уважно та проаналізувати його ефективність.

Натомість, депутат Сергій Каплін ініціативу із запровадження “харчових талонів” назвав крайнім кроком.

“Талони — це вже останній крок. Вирок і крапка. Ми досить багата країна. По курятині — ми перші-другі експортери у світі. Сьогодні треба розвивати сільське господарство, вкладати гроші у комбайни, а не в поліцію і вертольоти. Україна заможна країна, з точки зору розвитку аграрного сектору. Тож нам треба самим годувати українців”, — сказав він.

Схожу із Капліним позицію озвучив експерт з питань соціальної політики, екс-нардеп Андрій Павловський.

“Це вже крайній крок, якщо чесно (запровадження талонів — ред.). Держава має виконувати свої прямі зобов’язання щодо малозабезпечених, до багатодітних, до пенсіонерів. Їм сьогодні соціальну допомогу нараховують, орієнтуючись на такий віртуальний показник як рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Це десь в половину виходить менше, аніж прожитковий мінімум. Хоча кожен вид соціальної допомоги повинен бути не меншим за прожитковий мінімум для певної категорії. Треба просто чесно виконувати чинне законодавство. І тоді не треба буде роздавати талони на харчування”, — сказав він.

Представник бюджетного комітету ВР Іван Куліченко, у свою чергу, в ініціативі литовців побачив раціональне зерно і додав, що у магазинах дійсно було б доречно запровадити окремі полиці для малозабезпечених українців.

“Я б краще впровадив у магазинах якісь окремі полиці для малозабезпечених людей. Де вони могли б купувати собі товари першої необхідності, за картками, наприклад. Але на це потрібно гроші, поки що ми не готові”, — зауважив нардеп.

Як писав УНН, в Україні відчутно здорожчали соціальні продукти харчування. З метою економії, українці, навіть, почали споживати більше чорного хліба.

Крім того, як засвідчили дані Держстату, 14 млн українців проживають за межею бідності. На продукти ж наші співвітчизники витрачають близько половини від своїх доходів.