Депутати розповіли, що думають про “талони на продукти” для українців

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 28517 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 68325 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 58068 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 73238 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 90199 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86231 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 171070 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99740 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72511 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328638 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 10111 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 40060 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 8672 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 13379 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 11710 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 171070 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328638 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261834 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372779 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 28517 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15829 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21107 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27013 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47867 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Депутати розповіли, що думають про “талони на продукти” для українців

Київ • УНН

 • 27041 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Литві уряд виділив 5 млн євро для того, аби малозабезпечені мешканці країни могли отримувати “талони” на придбання продуктів харчування із 20% знижкою від первинної ціни товару. У такий спосіб литовці мають намір підтримати не лише бідних громадян, але й малий середній бізнес, адже талони розповсюджуватимуться лише на малі та середні фермерські магазини. У Верховній раді України відреагували на приклад соціальної ініціативи Литви. Одні депутати назвали її ефективною, а другі - заявили, що Україні така підтримка соціально незахищених — не по кишені, треті ж, взагалі, побачили у “литовських талонах” крайній крок, який нам наслідувати не варто. Про це УНН розповіли самі народні обранці.

Депутати розповіли, що думають про “талони на продукти” для українців

Так, за словами депутата, члена аграрного комітету ВР, Петра Юрчишина, українці сьогодні отримують субсидії, а грошей ще й на пільгові талони харчування — в українському бюджеті немає.

“Сьогодні українці отримують субсидії. Я думаю, що у 2019 будуть їх й надалі отримувати у грошовій формі. І тоді вже нехай самі визначаються, куди ці гроші витрачати.

Литва — більш заможна, аніж Україна. Вони собі можуть сьогодні дозволити таку форму підтримки своїх жителів. Рік-два, і Україна дожене, а то й пережене Литву. Тоді зможемо повернутися до питання введення талонів. Поки що ми фінансово не готові до цього”, — сказав політик.

Аналогічної думки дотримуються й колега Юрчишина — Андрій Антонищак (представник податкового комітету ВР — ред.).
На його думку, розмову про “талони” треба відкласти на кращі часи.

“Аби впроваджувати такі ініціативи — треба мати на це гроші. Сьогодні грошей на це немає. Коли будуть кошти — будемо думати й ділити їх. Зараз їх немає, давайте відкладемо цю розмову”, — сказав нардеп у коментарі УНН.

Депутат Сергій Тригубенко, у свою чергу, назвав ініціативу Литви “у перспективі ефективною” і підкреслив її не лише соціальне спрямування, але й мету — допомогти бізнесу.

“В нас є субсидії та різного роду соціальні допомоги. Проте, по-перше, мізерний розмір, а по-друге, нецільове використання (мова, власне, про забезпечення продуктами харчування малозабезпечених громадян) не дають на разі ніякого покращення якості життя українців.

...субсидування — у підсумку значно збільшує навантаження на бюджет країни без жодного закладеного компенсаторного механізму. Тоді як у згаданій ініціативі литовців — закладена підтримка фермерства та малого підприємництва”, — зауважив Тригубенко.

В цілому, на переконання політика, до досвіду Литви із запровадження талонів треба придивитися більш уважно та проаналізувати його ефективність

Натомість, депутат Сергій Каплін ініціативу із запровадження “харчових талонів” назвав крайнім кроком.

“Талони — це вже останній крок. Вирок і крапка. Ми досить багата країна. По курятині — ми перші-другі експортери у світі. Сьогодні треба розвивати сільське господарство, вкладати гроші у комбайни, а не в поліцію і вертольоти. Україна заможна країна, з точки зору розвитку аграрного сектору. Тож нам треба самим годувати українців”, — сказав він.

Схожу із Капліним позицію озвучив експерт з питань соціальної політики, екс-нардеп Андрій Павловський.

“Це вже крайній крок, якщо чесно (запровадження талонів — ред.). Держава має виконувати свої прямі зобов’язання щодо малозабезпечених, до багатодітних, до пенсіонерів. Їм сьогодні соціальну допомогу нараховують, орієнтуючись на такий віртуальний показник як рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Це десь в половину виходить менше, аніж прожитковий мінімум. Хоча кожен вид соціальної допомоги повинен бути не меншим за прожитковий мінімум для певної категорії. Треба просто чесно виконувати чинне законодавство. І тоді не треба буде роздавати талони на харчування”, — сказав він.

Представник бюджетного комітету ВР Іван Куліченко, у свою чергу, в ініціативі литовців побачив раціональне зерно і додав, що у магазинах дійсно було б доречно запровадити окремі полиці для малозабезпечених українців.

“Я б краще впровадив у магазинах якісь окремі полиці для малозабезпечених людей. Де вони могли б купувати собі товари першої необхідності, за картками, наприклад. Але на це потрібно гроші, поки що ми не готові”, — зауважив нардеп.

Як писав УНН, в Україні відчутно здорожчали соціальні продукти харчування. З метою економії, українці, навіть, почали споживати більше чорного хліба

Крім того, як засвідчили дані Держстату, 14 млн українців проживають за межею бідності. На продукти ж наші співвітчизники витрачають близько половини від своїх доходів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36