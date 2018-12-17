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Депутаты рассказали, что думают о "талонах на продукты" для украинцев

Киев • УНН

 • 27041 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Литве правительство выделило 5 млн евро для того, чтобы малообеспеченные жители страны могли получать "талоны" на приобретение продуктов питания с 20% скидкой от первоначальной цены товара. Таким образом литовцы намерены поддержать не только бедных граждан, но и малый, средний бизнес, ведь талоны будут распространяться только на малые и средние фермерские магазины. В Верховной Раде Украины отреагировали на пример социальной инициативы Литвы. Одни депутаты назвали его эффективным, а вторые - заявили, что Украине такая поддержка социально незащищенных - не по карману, третьи же вообще увидели в "литовских талонах" крайний шаг, которому нам подражать не стоит. Об этом УНН рассказали сами народные избранники.

Депутаты рассказали, что думают о "талонах на продукты" для украинцев

Так, по словам депутата, члена аграрного комитета ВР, Петра Юрчишина, украинцы сегодня получают субсидии, а денег еще и на льготные талоны на питание - в украинском бюджете нет.

"Сегодня украинцы получают субсидии. Я думаю, что в 2019 будут их и в дальнейшем получать в денежной форме. И тогда уже пусть сами определяются, куда эти деньги тратить.

Литва - более богатая, чем Украина. Они себе могут сегодня позволить такую форму поддержки своих жителей. Год-два, и Украина догонит, а то и перегонит Литву. Тогда мы сможем вернуться к вопросу введения талонов. Пока мы финансово не готовы к этому", - сказал политик.

Аналогичного мнения придерживаются и коллега Юрчишина - Андрей Антонищак (представитель налогового комитета ВР - ред.). По его мнению, разговор о "талонах" надо отложить до лучших времен.

"Чтобы внедрять такие инициативы - надо иметь на это деньги. Сегодня денег на это нет. Когда будут средства - будем думать и делить их. Сейчас их нет, давайте отложим этот разговор", - сказал нардеп в комментарии УНН.

Депутат Сергей Тригубенко, в свою очередь, назвал инициативу Литвы "в перспективе эффективной" и подчеркнул ее не только социальную направленность, но и цель - помочь бизнесу.

"У нас есть субсидии и разного рода социальные пособия. Однако, во-первых, мизерный размер, а во-вторых, нецелевое использование (речь, собственно, об обеспечении продуктами питания малообеспеченных граждан) не дают на данный момент никакого улучшения качества жизни украинцев.

... субсидирование - в итоге значительно увеличивает нагрузку на бюджет страны без всякого заложенного компенсаторного механизма. Тогда как в упомянутой инициативе литовцев - заложена поддержка фермерства и малого предпринимательства", - отметил Тригубенко.

В целом, по мнению политика, к опыту Литвы по внедрению талонов нужно присмотреться более внимательно и проанализировать его эффективность.

Зато, депутат Сергей Каплин инициативу по введению "талонов" назвал крайним шагом.

"Талоны - это уже последний шаг. Приговор и точка. Мы достаточно богатая страна. По курятине - мы первые-вторые экспортеры в мире. Сегодня нужно развивать сельское хозяйство, вкладывать деньги в комбайны, а не в полицию и вертолеты. Украина богатая страна, с точки зрения развития аграрного сектора. Поэтому нам нужно самим кормить украинцев", - сказал он.

Схожую с Каплиным позицию озвучил эксперт по вопросам социальной политики, экс-нардеп Андрей Павловский.

"Это уже крайний шаг, если честно (введение талонов - ред.). Государство должно выполнять свои прямые обязательства в отношении малообеспеченных, многодетных, пенсионеров. Им сегодня социальную помощь начисляют, ориентируясь на такой виртуальный показатель как уровень обеспечения прожиточного минимума. Это где-то в половину получается меньше, чем прожиточный минимум. Хотя каждый вид социальной помощи должен быть не меньше прожиточного минимума для определенной категории. Надо просто честно выполнять действующее законодательство. И тогда не надо будет раздавать талоны на питание", - сказал он.

Представитель бюджетного комитета ВР Иван Куличенко, в свою очередь, в инициативе литовцев увидел рациональное зерно и добавил, что в магазинах действительно было бы уместно ввести отдельные полки для малообеспеченных украинцев.

"Я бы лучше внедрил в магазинах какие-то отдельные полки для малообеспеченных людей. Они могли бы покупать себе товары первой необходимости, по карточкам, например. Но на это нужны деньги, пока мы не готовы", - отметил нардеп.

Как писал УНН, в Украине ощутимо подорожали социальные продукты питания. В целях экономии, украинцы даже начали потреблять больше черного хлеба.

Кроме того, как показали данные Госстата, 14 млн украинцев проживают за чертой бедности. На продукты же наши соотечественники тратят около половины своих доходов.

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