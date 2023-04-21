В Украине начали лечить детей со СМА за государственный счет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине первые пациенты получили лечение от спинальной мышечной атрофии (СМА) за государственный счет. После принятия закона о договорах управляемого доступа, государство смогло закупить дорогостоящие лекарства по сниженной цене, пишет УНН со ссылкой на информацию Минздрава.
Детали
В конце прошлого года, был принят Закон Украины о договорах управляемого доступа, который позволил закупать препараты по сниженной цене. В конце года Медицинские закупки Украины впервые приобрели дорогостоящие лекарства для пациентов, страдающих редким заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА).
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"Дети из Хмельницкой и Черновицкой областей, у которых было обнаружено СМА первого типа, уже получили лечение инновационным препаратом, приобретенным Медицинскими закупками Украины за счет государственного бюджета по механизму договоров управляемого доступа. Курс лечения продолжается, и это дает перспективы облегчить или нивелировать симптомы болезни", - сообщает Минздрав.
СМА был выявлен благодаря внедрению расширенного неонатального скрининга - комплексного обследования новорожденных, направленного на выявление наследственных (генетических) и врожденных заболеваний, который заработал в Украине.
С осени новорожденных малышей бесплатно проверяют на 21 редкое заболевание. Ранняя диагностика таких болезней позволяет начать лечение детей как можно раньше — еще до появления симптомов — именно это обеспечивает эффективное лечение.
"За это время было проведено более 51 тысячи исследований на базе региональных центров неонатального скрининга, из них более 28 тысяч Львовским региональным центром и около 23 тысяч Киевским региональным центром. Это современные высокотехнологичные лаборатории, оснащенные специальным новейшим оборудованием и лабораторными информационными системами. Было выявлено 73 подтвержденных положительных результата", - отметил Минздрав.
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