В Украине начали лечить детей со СМА за государственный счет

ukru
08:24 • 13878 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 46628 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107290 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 77966 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119487 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117266 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107606 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102153 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113069 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132983 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 53524 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 82809 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105452 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 27344 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 41391 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 181878 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212458 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152767 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159088 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195362 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 92825 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107949 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124526 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159890 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166514 просмотра
Актуальное
В Украине начали лечить детей со СМА за государственный счет

В Украине начали лечить детей со СМА за государственный счет

Киев • УНН

 • 800716 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине первые пациенты получили лечение от спинальной мышечной атрофии (СМА) за государственный счет. После принятия закона о договорах управляемого доступа, государство смогло закупить дорогостоящие лекарства по сниженной цене, пишет УНН со ссылкой на информацию Минздрава.

Детали

В конце прошлого года, был принят Закон Украины о договорах управляемого доступа, который позволил закупать препараты по сниженной цене. В конце года Медицинские закупки Украины впервые приобрели дорогостоящие лекарства для пациентов, страдающих редким заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА).

Цитата

"Дети из Хмельницкой и Черновицкой областей, у которых было обнаружено СМА первого типа, уже получили лечение инновационным препаратом, приобретенным Медицинскими закупками Украины за счет государственного бюджета по механизму договоров управляемого доступа. Курс лечения продолжается, и это дает перспективы облегчить или нивелировать симптомы болезни", - сообщает Минздрав.

СМА был выявлен благодаря внедрению расширенного неонатального скрининга - комплексного обследования новорожденных, направленного на выявление наследственных (генетических) и врожденных заболеваний, который заработал в Украине.

С осени новорожденных малышей бесплатно проверяют на 21 редкое заболевание. Ранняя диагностика таких болезней позволяет начать лечение детей как можно раньше — еще до появления симптомов — именно это обеспечивает эффективное лечение.

"За это время было проведено более 51 тысячи исследований на базе региональных центров неонатального скрининга, из них более 28 тысяч Львовским региональным центром и около 23 тысяч Киевским региональным центром. Это современные высокотехнологичные лаборатории, оснащенные специальным новейшим оборудованием и лабораторными информационными системами. Было выявлено 73 подтвержденных положительных результата", - отметил Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как преодолеть негативные последствия стресса: рассказывает эксперт

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы