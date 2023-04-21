В Україні почали лікувати дітей із СМА за державний кошт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні перші пацієнти отримали лікування від спінальної м’язової атрофії (СМА) державним коштом. Після ухвалення закону про договори керованого доступу, держава змогла закупити дороговартісні ліки за зниженою ціною, пише УНН з посиланням на інформацію МОЗ.
Деталі
Наприкінці минулого року було ухвалено Закон України про договори керованого доступу, який дозволив закуповувати препарати за зниженою ціною. Наприкінці року Медичні закупівлі України вперше придбали дороговартісні ліки для пацієнтів, які страждають на рідкісне захворювання, - спінальну м’язову атрофію (СМА).
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"Діти з Хмельницької та Чернівецької областей, в яких було виявлено СМА першого типу, вже отримали лікування інноваційним препаратом, придбаним Медичними закупівлями України коштом державного бюджету за механізмом договорів керованого доступу. Курс лікування триває, і це дає перспективи полегшити або нівелювати симптоми хвороби", - повідомляє МОЗ.
СМА було виявлено завдяки впровадженню розширеного неонатального скринінгу - комплексного обстеження новонароджених, спрямованого на виявлення спадкових (генетичних) і вроджених захворювань, що запрацював в Україні.
З осені новонароджених малюків безкоштовно перевіряють на 21 рідкісне захворювання. Рання діагностика таких хвороб дозволяє розпочати лікування дітей якомога раніше — ще до появи симптомів — саме це забезпечує ефективне лікування.
"За цей час було проведено понад 51 тисячу досліджень на базі регіональних центрів неонатального скринінгу, з них понад 28 тисяч Львівським регіональним центром та близько 23 тисяч Київським регіональним центром. Це сучасні високотехнологічні лабораторії, оснащені спеціальним новітнім обладнанням та лабораторними інформаційними системами. Було виявлено 73 підтверджені позитивні результати", - зазначив МОЗ.
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