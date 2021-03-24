В Украине планируют запретить ввоз транспорта с ДВС: что это значит

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50376 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70346 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109528 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145128 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195738 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193525 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279759 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327842 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157871 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143162 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 29968 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 29544 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 23504 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 19883 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 34880 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327838 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281132 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436250 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402153 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385322 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107470 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186576 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214734 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194646 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279759 просмотра
Актуальное
В Украине планируют запретить ввоз транспорта с ДВС: что это значит

В Украине планируют запретить ввоз транспорта с ДВС: что это значит

Киев  •  УНН

 • 21602 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Директор Команды поддержки реформ Мининфраструктуры Ирина Кошель сообщила УНН, что в Украине стартовала работа над законопроектом, который предусматривает поэтапное введение запрета на ввоз в страну и первую регистрацию различных категорий транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания. Что это означает, о каких транспортных средствах речь идет в первую очередь и как эксперты оценивают подобную инициативу, сообщает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бросить вызов шведскому гиганту Scania на 123 миллиона: украинская компания впервые озвучила свою позицию

Украина в своем желании постепенно очищать дороги от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания не одна. Новое исследование Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA, в состав которого входят также производители грузовых автомобилей) показывает, что сейчас на дорогах Европейского Союза находится 6,2 миллиона средних и тяжелых коммерческих автомобилей в возрасте 13 лет - и почти 98% всех этих грузовиков работают на дизеле. Именно поэтому в своей недавно опубликованной Стратегии мобильности Европейская Комиссия определила своей целью выпустить на дороги около 80 000 грузовиков с нулевым уровнем выбросов до 2030 года. Внимание Европы, вероятно, сосредоточено на грузовых автомобилях из-за того, что именно дизельные двигатели внутреннего сгорания значительно хуже для экологии, согласно исследованиям Международного совета по чистому транспорту в Париже.

В Украине никто таких комплексных исследований не проводил, но то, что кроме новых грузовиков в Украине продается целый ряд старых и использованных крупногабаритных транспортных средств, ни для кого не секрет. Например, генеральный директор "Scania Украина" Хокан Йюде рассказал в интервью, что несмотря на экономический коронакризис, шведский производитель грузовиков неплохо зарабатывает в Украине на продаже старых грузовиков. Лишь в 2020 году Scania удалось продать 215 старых грузовиков украинским компаниям. Несмотря на то, что по заверениям шведского производителя, в Украину поставляют бывшие в употреблении грузовики класса Евро 6, однако, как показали исследования, выбросы оксида азота от дизельных автомобилей даже у класса Евро 6 в 4,8 раза превысили выбросы бензиновых автомобилей Евро 6 и в 6 раз превысили лабораторные нормы.

Эколог Татьяна Лампика отмечает, что в Украине от завезенных из-за рубежа бывших в употреблении транспортных средств никто не считает выбросов и вреда для окружающей среды.

"Есть такое предостережение, что с них мы не можем ни просчитать выбросы, ни куда они потом денутся - каким образом будут затем утилизироваться, ни в части этих промежуточных отходов - шины, например. То есть, есть обслуживание автомобилей и все эти сменные запчасти - они 3-4 класса опасности, и неизвестно, насколько объем этих отходов увеличивается за счет такого автотранспорта", - объясняет эколог.

Она считает, что подобный законопроект, который поможет ограничить, а затем запретить ввоз в Украину нового и старого транспорта всех видов с ДВС, сможет улучшить экологическую ситуацию в государстве.

"Такой законопроект может быть спасительным в этой ситуации, потому что, честно говоря, надоело, что весь хлам везут в Украину", - подытожила Лампика.

Эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов, в свою очередь, также считает, что в законопроекте, над которым работают в Мининфраструктуры, первоочередное внимание будет уделено именно транспорту коммерческого назначения.

"Это скорее всего речь пойдет о коммерческом транспорте, то есть том, который тяжелее 3,5 тонны - автобусы, грузовики. Для экологии такой шаг, несомненно, очень полезен", - считает он.

Однако эксперт не исключает, что на Украину могут осуществлять давление со стороны европейских производителей таких транспортных средств.

"Здесь будет сильное давление со стороны Европы, которой тоже надо куда-то сбросить весь автопарк своих автомобилей", - считает Коновалов.

Вопрос перехода с двигателей внутреннего сгорания на новые технологии с использованием возобновляемой энергии уже давно беспокоит производителей грузовиков и другого крупногабаритного транспорта. Так, Hyundai планирует изготовить и поставить 2000 грузовых автомобилей на водородном двигателе до конца 2021 года. Швейцарская логистическая компания уже приобрела для своего автопарка один из этих экологически чистых грузовиков для клиентов, работающих в сфере возобновляемой энергетики. В свою очередь шведский производитель грузовиков Scania категорически отказался от использования двигателей на основе водорода - планируют сосредоточиться на производстве крупногабаритного электротранспорта. Это не удивительно, что в Scania активно ищут пути для увеличения экологичности своего транспорта, так как именно с ее материнского автоконцерна Volkswagen начался так называемый дизельгейт.

Напомним, что "дизельный скандал" вокруг немецкого автогиганта Volkswagen и его дочерних предприятий разгорелся в 2015 году. Тогда специалисты Агентства по защите окружающей среды США (EPA) обнаружили, что более чем на 500 тысячах автомобилей с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы