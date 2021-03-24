В Украине планируют запретить ввоз транспорта с ДВС: что это значит

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Украина в своем желании постепенно очищать дороги от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания не одна. Новое исследование Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA, в состав которого входят также производители грузовых автомобилей) показывает, что сейчас на дорогах Европейского Союза находится 6,2 миллиона средних и тяжелых коммерческих автомобилей в возрасте 13 лет - и почти 98% всех этих грузовиков работают на дизеле. Именно поэтому в своей недавно опубликованной Стратегии мобильности Европейская Комиссия определила своей целью выпустить на дороги около 80 000 грузовиков с нулевым уровнем выбросов до 2030 года. Внимание Европы, вероятно, сосредоточено на грузовых автомобилях из-за того, что именно дизельные двигатели внутреннего сгорания значительно хуже для экологии, согласно исследованиям Международного совета по чистому транспорту в Париже.

В Украине никто таких комплексных исследований не проводил, но то, что кроме новых грузовиков в Украине продается целый ряд старых и использованных крупногабаритных транспортных средств, ни для кого не секрет. Например, генеральный директор "Scania Украина" Хокан Йюде рассказал в интервью, что несмотря на экономический коронакризис, шведский производитель грузовиков неплохо зарабатывает в Украине на продаже старых грузовиков. Лишь в 2020 году Scania удалось продать 215 старых грузовиков украинским компаниям. Несмотря на то, что по заверениям шведского производителя, в Украину поставляют бывшие в употреблении грузовики класса Евро 6, однако, как показали исследования, выбросы оксида азота от дизельных автомобилей даже у класса Евро 6 в 4,8 раза превысили выбросы бензиновых автомобилей Евро 6 и в 6 раз превысили лабораторные нормы.

Эколог Татьяна Лампика отмечает, что в Украине от завезенных из-за рубежа бывших в употреблении транспортных средств никто не считает выбросов и вреда для окружающей среды.

"Есть такое предостережение, что с них мы не можем ни просчитать выбросы, ни куда они потом денутся - каким образом будут затем утилизироваться, ни в части этих промежуточных отходов - шины, например. То есть, есть обслуживание автомобилей и все эти сменные запчасти - они 3-4 класса опасности, и неизвестно, насколько объем этих отходов увеличивается за счет такого автотранспорта", - объясняет эколог.

Она считает, что подобный законопроект, который поможет ограничить, а затем запретить ввоз в Украину нового и старого транспорта всех видов с ДВС, сможет улучшить экологическую ситуацию в государстве.

"Такой законопроект может быть спасительным в этой ситуации, потому что, честно говоря, надоело, что весь хлам везут в Украину", - подытожила Лампика.

Эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов, в свою очередь, также считает, что в законопроекте, над которым работают в Мининфраструктуры, первоочередное внимание будет уделено именно транспорту коммерческого назначения.

"Это скорее всего речь пойдет о коммерческом транспорте, то есть том, который тяжелее 3,5 тонны - автобусы, грузовики. Для экологии такой шаг, несомненно, очень полезен", - считает он.

Однако эксперт не исключает, что на Украину могут осуществлять давление со стороны европейских производителей таких транспортных средств.

"Здесь будет сильное давление со стороны Европы, которой тоже надо куда-то сбросить весь автопарк своих автомобилей", - считает Коновалов.

Вопрос перехода с двигателей внутреннего сгорания на новые технологии с использованием возобновляемой энергии уже давно беспокоит производителей грузовиков и другого крупногабаритного транспорта. Так, Hyundai планирует изготовить и поставить 2000 грузовых автомобилей на водородном двигателе до конца 2021 года. Швейцарская логистическая компания уже приобрела для своего автопарка один из этих экологически чистых грузовиков для клиентов, работающих в сфере возобновляемой энергетики. В свою очередь шведский производитель грузовиков Scania категорически отказался от использования двигателей на основе водорода - планируют сосредоточиться на производстве крупногабаритного электротранспорта. Это не удивительно, что в Scania активно ищут пути для увеличения экологичности своего транспорта, так как именно с ее материнского автоконцерна Volkswagen начался так называемый дизельгейт.

Напомним, что "дизельный скандал" вокруг немецкого автогиганта Volkswagen и его дочерних предприятий разгорелся в 2015 году. Тогда специалисты Агентства по защите окружающей среды США (EPA) обнаружили, что более чем на 500 тысячах автомобилей с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты.