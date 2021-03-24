В Україні планують заборонити ввезення транспорту з ДВЗ: що це означає

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Україна у своєму бажанні поступово очищувати дороги від транспортних засобів з двигунами внутрішнього згорання не єдина. Нове дослідження Європейської асоціації автовиробників (ACEA, до складу якого входять також виробники вантажних автомобілів) показує, що зараз на дорогах Європейського Союзу перебуває 6,2 мільйона середніх та важких комерційних автомобілів у віці 13 років — і що майже 98% усіх цих вантажівок працюють на дизелі. Саме тому у своїй нещодавно опублікованій Стратегії мобільності Європейська Комісія визначила своєю метою випустити на дороги близько 80 000 вантажівок з нульовим рівнем викидів до 2030 року. Увага Європи, ймовірно, зосереджена на вантажних автомобілях через те, що саме дизельні двигуни внутрішнього згорання значно гірші для екології, згідно з дослідженням Міжнародної ради з чистого транспорту в Парижі.

В Україні ніхто таких комплексних досліджень не проводив, але те, що окрім нових вантажівок в Україні продається ціла низка старих та використаних великогабаритних транспортних засобів, ні для кого не секрет. Наприклад, генеральний директор “Scania Україна” Хокан Йюде розповів у інтерв’ю, що попри економічну коронакризу, шведський виробник вантажівок непогано заробляє в Україні на продажу старих вантажівок. Лише за 2020 рік Scania вдалося продати 215 старих вантажівок українським компаніям. Попри те, що за запевненням шведського виробника, в Україну постачають вживані вантажівки класу Євро 6, однак, як показали дослідження, викиди оксиду азоту від дизельних автомобілів навіть у класу Євро 6 у 4,8 раза перевищили викиди бензинових автомобілів Євро 6 і в 6 разів перевищили лабораторні норми.

Еколог Тетяна Лампіка зауважує, що в Україні від завезених з-за кордону вживаних транспортних засобів ніхто не рахує викидів і шкоди для довкілля.

“Є таке застереження, що з них ми не можемо ані прорахувати викиди, ані куди вони потім дінуться — яким чином будуть потім утилізуватися, ані в частині оцих проміжних відходів — шини, наприклад. Тобто, є обслуговування автомобілів і ці всі змінні запчастини — вони 3-4 класу небезпеки, та невідомо, наскільки об’єм цих відходів збільшується за рахунок такого автотранспорту”, — пояснює еколог.

Вона вважає, що подібний законопроект, який допоможе обмежити, а потім заборонити завезення в Україну нового та старого транспорту всіх видів з ДВЗ, зможе поліпшити екологічну ситуацію в державі.

“Такий законопроект може бути рятівним у цій ситуації, бо, чесно кажучи, набридло, що весь непотріб везуть в Україну”, — підсумувала Лампіка.

Експерт з транспортних питань В’ячеслав Коновалов, своєю чергою, також вважає, що у законопроекті, над яким працюють у Мінінфраструктури, першочергова увага буде приділена саме транспорту комерційного призначення.

“Це скоріш за все мова йтиме про комерційний транспорт, тобто той, який важче 3,5 тонни — автобуси, вантажівки. Для екології такий крок, без сумніву, дуже корисний”, — вважає він.

Однак експерт не виключає, що на Україну можуть здійснювати тиск з боку європейських виробників таких транспортних засобів.

“Тут буде сильний тиск з боку Європи, якій теж треба кудись скинути весь автопарк своїх автомобілів”, — вважає Коновалов.

Питання переходу з двигунів внутрішнього згорання на нові технології з використанням відновлюваної енергії вже давно турбують виробників вантажівок та іншого великогабаритного транспорту. Так, Hyundai планує виготовити та поставити 2000 вантажних автомобілів на водневому двигуні до кінця 2021 року. Швейцарська логістична компанія вже придбала для свого автопарку одну з цих екологічно чистих вантажівок для клієнтів, які працюють у сфері відновлюваної енергетики. Своєю чергою шведський виробник вантажівок Scania категорично відмовився від використання двигунів на основі водню — планують зосередитись на виробництві крупногабаритного електротранспорту. Це не дивно, що у Scania активно шукають шляхи для збільшення екологічності свого транспорту, бо саме з її материнського автоконцерну Volkswagen почався так званий дизельгейт.

Нагадаємо, що “дизельний скандал” навколо німецького автогіганта Volkswagen та його дочірніх підприємств вибухнув у 2015 році. Тоді фахівці Агентства із захисту навколишнього середовища США (EPA) виявили, що більш ніж на 500 тисячах автомобілів з дизельними двигунами встановлювалося програмне забезпечення, яке дозволяло обійти екологічні стандарти.