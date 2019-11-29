В Украине планируют разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине, в рамках реформы нотариата, планируют разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Министерства юстиции Украины.
“Сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы. Так же, как и в сфере госрегистрации, в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц. “Следующее направление работы — выполнение судебных решений”, — отметил Министр юстиции Денис малюська.
Напомним, ранее глава Минюста сообщал, что в Украине планируют разрешить создание частных СИЗО, где лица будут находиться на деньги.