В Украине планируют разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы

“Сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы. Так же, как и в сфере госрегистрации, в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц. “Следующее направление работы — выполнение судебных решений”, — отметил Министр юстиции Денис малюська.

Напомним, ранее глава Минюста сообщал, что в Украине планируют разрешить создание частных СИЗО, где лица будут находиться на деньги.