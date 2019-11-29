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В Україні планують дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення

В Україні планують дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення

Київ • УНН

 • 15431 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні, в рамках реформи нотаріату, планують дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

“Наразі Мін’юст працює із Верховною Радою, аби розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення. Так само, як і в сфері держреєстрації, у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу,засвідчення web-сторінок. “Наступний напрям роботи — виконання судових рішень”, — зазначив Міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, раніше голова Мінюсту повідомляв, що в Україні планують дозволити створення приватних СІЗО, де особи перебуватимуть за власний кошт.

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