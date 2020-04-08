В Украине во время карантина количество разбоев уменьшилось в среднем на 35%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В период карантина количество разбоев уменьшилось в среднем по Украине на 35%. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. В одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот количество снижается”, — сказал Цуцкиридзе.
По его словам, например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их — 16926. На 34,9% меньше.
“Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом — 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. Касательно разбоев ситуация выглядит так: в прошлом — 149, в этом году — 97. Как видим тоже является снижение на 34,9%”, — отметил Цуцкиридзе.
Напомним, за первый день усиленного карантина составленно почти 200 админпротоколов.