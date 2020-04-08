В Україні під час карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому на 35%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по Україні на 35%. Про це заявив заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“Ми проаналізували статистику за трьома позиціями: крадіжки, грабежі та розбої. В жодному з регіонів немає зростання за цими видами злочину, навпаки кількість знижується”, — сказав Цуцкірідзе.
За його словами, наприклад, в період з 11 березня по 4 квітня минулого року в цілому по країні було скоєно 25988 крадіжок. За аналогічний період цього року їх — 16926. На 34,9% менше.
“Грабунків було скоєно в минулому році 815, в цьому — 543. Тобто, їх кількість зменшилася на 33,4%. За розбоїв ситуація виглядає так: минулоріч — 149, цьогоріч — 97. Як бачимо теж є зниження на 34,9%” — зазначив Цуцкірідзе.
Нагадаємо, за перший день посиленого карантину складено майже 200 адмінпротоколів.