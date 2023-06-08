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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Украине проверили более 61 тысячи укрытий: проблемы с третью часть

Киев • УНН

 • 182661 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 61 тысячи бомбоубежищ. Закрытыми оказались 9,5%, непригодными к использованию - 23,5%. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

В Украине проверили более 61 тысячи укрытий: проблемы с третью часть

Цитата

"По состоянию на утро 8 июня обследовано уже 61 328 укрытий. Закрытыми оказались 9,5%, непригодными к использованию 23,51%", - сообщили в ГСЧС.

Детали

В частности, в Киеве обследовано 3869 укрытий, из которых закрытыми, по данным ГСЧС, оказались 0,93%, непригодными к использованию – 32%.

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Проверка состояния укрытий продолжается, отметили в ГСЧС. На территории Украины сейчас работает почти 2000 групп в составе представителей местных органов исполнительной власти, ГСЧС Украины и Нацполиции.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.

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