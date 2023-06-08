У Києві перевірено понад 3,8 тисячі укриттів: менше половини залишаються з вільним доступом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Києві перевірено понад 3,8 тисячі укриттів, що складає 82% від загального фонду укриттів столиці. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає УНН.
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"Відпрацювали з комісією по перевірці укриттів Києва результати роботи 5-го дня. Екватор. Станом на 8:00 ранку перевірено 3821 об’єкт, що складає 82% від загального фонду укриттів Києва. Менше половини укриттів залишаються з вільним доступом. І ще менше в стані, придатному для прийому населення без суттєвих зауважень до стану”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що більше третини оглянутих укриттів у Києві виявились технічно непридатними для експлуатації.
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