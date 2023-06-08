В Киеве проверено более 3,8 тысячи укрытий: менее половины остаются со свободным доступом

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"Отработали с комиссией по проверке укрытий Киева результаты работы 5-го дня. Экватор. По состоянию на 8:00 утра проверено 3821 объект, что составляет 82% от общего фонда укрытий Киева. Менее половины укрытий остаются со свободным доступом. И еще меньше в состоянии, пригодном для приема населения без существенных замечаний к состоянию”, – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что более трети осмотренных укрытий в Киеве оказались технически непригодными для эксплуатации.

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