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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Киеве проверено более 3,8 тысячи укрытий: менее половины остаются со свободным доступом

Киев • УНН

 • 538483 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Киеве проверено более 3,8 тысячи укрытий, что составляет 82% от общего фонда укрытий столицы. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин, передает УНН.

В Киеве проверено более 3,8 тысячи укрытий: менее половины остаются со свободным доступом

Цитата

"Отработали с комиссией по проверке укрытий Киева результаты работы 5-го дня. Экватор. По состоянию на 8:00 утра проверено 3821 объект, что составляет 82% от общего фонда укрытий Киева. Менее половины укрытий остаются со свободным доступом. И еще меньше в состоянии, пригодном для приема населения без существенных замечаний к состоянию”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что более трети осмотренных укрытий в Киеве оказались технически непригодными для эксплуатации.

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